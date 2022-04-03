Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

03.04.2022 03:35
Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Yemenli taraflar arasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle iki ay süreyle varılan ateşkesle ilgili Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan memnuniyet açıklamaları geldi.

Yemenli taraflar arasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle iki ay süreyle varılan ateşkesle ilgili Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan memnuniyet açıklamaları geldi.

Suudi Arabistan, Umman, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Cezayir ve Katar'ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile Arap Birliği de Yemen'de varılan ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de Yemen'de çatışmalara kapsamlı siyasi bir çözüm sağlanması amacıyla sunduğu girişimle uyumlu olan" ateşkes çabalarının takdir edildiği belirtildi.

Umman

Yemen'de varılan ateşkesin arabulucularından olan Umman'ın Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için BM ve ilgili taraflarla çalışmaları sürdürüldüğü dile getirildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve Yemen krizine kapsamlı bir çözüm bulma çabalarına katkıda bulunacağının umulduğu kaydedildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM'nin Yemen'de ateşkese varıldığını duyurduğu ve BAE'nin BM'nin Yemen ve bölgede barış ve istikrar umutlarını teşvik etme çabalarını desteklediği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklamasında, "Ateşkes, Yemen'deki tarafların siyasi müzakerelere girmesi ve siyasi bir çözüme ulaşmasına zemin hazırladığı için önemli bir adım, memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin "olumlu bir gelişme" olduğu belirterek, BM'nin Yemen krizine çözüm bulma çabalarının desteklendiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes ilanının "savaşın durdurulması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için önemli bir adım" olarak nitelenerek, memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesin Yemen'deki krizin kapsamlı bir çözümünü garanti eden kalıcı bir anlaşmaya varılması yolunda önemli bir adım olmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM öncülüğünde atılan bu adımın, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Yemenli tarafların, uluslararası camianın da desteğiyle siyasi sürece ve ulusal uzlaşıya dahil olmasının istendiği ifade edildi.

İİT, Arap Birliği ve KİK'in ateşkese ilişkin açıklamaları

İİT'den yapılan açıklamada, Yemen'de varılan ateşkesin ülkede yaşanan insani sıkıntıyı hafifletmesinin umulduğu kaydedilirken, Arap Birliği de Yemen'deki tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

KİK'den yapılan açıklamada ise, BM'nin ateşkese varıldığını duyurmasının uluslararası toplumun Yemen krizine verdiği önemin göstergesi olduğu aktarıldı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! BM Yemen Temsilcisinden, ateşkesin siyasi sürece katkı sağlaması çağrısı Son dakika haberi! BM Yemen Temsilcisinden, ateşkesin siyasi sürece katkı sağlaması çağrısı Son dakika haberi: Katar, Yemen'de varılan ateşkesten memnun Son dakika haberi: Katar, Yemen'de varılan ateşkesten memnun

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 03:46:53. #1.11#
SON DAKİKA: Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement