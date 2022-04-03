Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Yemenli taraflar arasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle iki ay süreyle varılan ateşkesle ilgili Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan memnuniyet açıklamaları geldi.

Suudi Arabistan, Umman, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Cezayir ve Katar'ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile Arap Birliği de Yemen'de varılan ateşkesle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in "Suudi Arabistan'ın Mart 2021'de Yemen'de çatışmalara kapsamlı siyasi bir çözüm sağlanması amacıyla sunduğu girişimle uyumlu olan" ateşkes çabalarının takdir edildiği belirtildi.

Umman

Yemen'de varılan ateşkesin arabulucularından olan Umman'ın Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için BM ve ilgili taraflarla çalışmaları sürdürüldüğü dile getirildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ve Yemen krizine kapsamlı bir çözüm bulma çabalarına katkıda bulunacağının umulduğu kaydedildi.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM'nin Yemen'de ateşkese varıldığını duyurduğu ve BAE'nin BM'nin Yemen ve bölgede barış ve istikrar umutlarını teşvik etme çabalarını desteklediği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklamasında, "Ateşkes, Yemen'deki tarafların siyasi müzakerelere girmesi ve siyasi bir çözüme ulaşmasına zemin hazırladığı için önemli bir adım, memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin "olumlu bir gelişme" olduğu belirterek, BM'nin Yemen krizine çözüm bulma çabalarının desteklendiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes ilanının "savaşın durdurulması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için önemli bir adım" olarak nitelenerek, memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesin Yemen'deki krizin kapsamlı bir çözümünü garanti eden kalıcı bir anlaşmaya varılması yolunda önemli bir adım olmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM öncülüğünde atılan bu adımın, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Yemenli tarafların, uluslararası camianın da desteğiyle siyasi sürece ve ulusal uzlaşıya dahil olmasının istendiği ifade edildi.

İİT, Arap Birliği ve KİK'in ateşkese ilişkin açıklamaları

İİT'den yapılan açıklamada, Yemen'de varılan ateşkesin ülkede yaşanan insani sıkıntıyı hafifletmesinin umulduğu kaydedilirken, Arap Birliği de Yemen'deki tüm taraflara ateşkese saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

KİK'den yapılan açıklamada ise, BM'nin ateşkese varıldığını duyurmasının uluslararası toplumun Yemen krizine verdiği önemin göstergesi olduğu aktarıldı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.