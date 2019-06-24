Son Dakika Haberleri: Arap ülkelerinde "en büyük destek" Erdoğan'a
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Arap ülkelerinde "en büyük destek" Erdoğan'a

1 saat önce

BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi.

Arap ülkelerinde
BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi.
Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan "en büyük desteği alan devlet adamı" oldu.
Liderlerin Orta Doğu politikaları sorulan katılımcıların yüzde 51'i Erdoğan'a destek verirken, Putin yüzde 28 ve Trump ise yüzde 12 destek alabildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.
Irak'ta ikinci büyük tehdit "ABD"
Araştırmaya göre, bölge ülkeleri en büyük tehdit olarak İsrail'i, Yemen ve Irak ise İran'ı gördü; Irak'ta da ABD ikinci büyük tehdit oldu.
Arap ülkelerinde dindarlık da azaldı. Araştırmaya katılan ülkelerde "dindar değilim" diyenlerin oranı 2013'deki yüzde 8'den yüzde 13'e yükseldi.
Dinden uzaklaşma en fazla 30 yaş altı nüfusta yaşanırken, bu kesimde "dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu oran Tunus'ta yüzde 30'u, Libya'da yüzde 20'yi aşarken sadece Yemen'de bu oran 2013'teki yüzde 10'lar düzeyinden yüzde 5 civarına geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:24 Kaynak: AA
Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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