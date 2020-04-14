Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakaları artıyor - Son Dakika

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakaları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları ve vaka sayıları yükseliyor.

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları ve vaka sayıları yükseliyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 7'nci ölüm vakasının yaşandığını ve 63 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, vaka sayısının 1392'ye ulaştığı, bunlardan 4'ünün entübe olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 591 olduğu belirtildi. Umman Umman Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 86 yeni vakanın tespit edildiği toplam sayının 813'e çıktığı ifade edildi. Açıklamada, bugüne dek toplam vefatın 4, iyileşenlerin ise 130 olduğu kaydedildi. Libya Trablus'ta Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 26'ya çıktığı aktarıldı. Açıklamada, 10 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, bir pozitif tanıyla ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği ifade edildi. Koronavirüs nedeniyle Libya'da bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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