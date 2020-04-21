Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Fas'ta 144'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 46'ya, Kuveyt'te 11'e, Umman'da 8'e yükseldi. Bahreyn ve Katar'da da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşan 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 144'e çıktığı belirtildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 3 bin 186 olduğu ifade edilen açıklamada, 412 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 11'e yükseldiğini söyledi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 80'e çıktığını ifade eden Sened, 412 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha ölümüyle ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının da 98 artarak 1508'e yükseldiği, 238 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 46'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 490 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 755'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakalarının 1907'ye ulaştığını, 773 kişinin de tedavi edildiğini açıkladı.

Bahreyn'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 518 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 533'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca 614 kişinin iyileştiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'un görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edilmedi.

Bakanlık dün toplam vaka sayısının 677'ye ulaştığını duyurmuştu.

Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 21 olarak açıklanmıştı.