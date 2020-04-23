Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika
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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 151'e, Kuveyt'te 14'e yükselirken, vaka sayıları Katar'da 7 bin 764'e, Lübnan'da ise 688'e çıktı.

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 151'e, Kuveyt'te 14'e yükselirken, vaka sayıları Katar'da 7 bin 764'e, Lübnan'da ise 688'e çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 151'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 91 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 537 olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar 430 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, bir kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 14'e çıktığını söyledi.

Ülkedeki vaka sayısının 2 bin 399'a ulaştığını ifade eden Sened, toplam 498 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 623 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve böylece toplam vaka sayısının 7 bin 764'e çıktığını açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 750'sinin iyileştiğini kaydeden bakanlık, Kovid- 19 kaynaklı yeni vefat gerçekleşmediğini duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1357 kişiye yapılan testlerden 6'sının pozitif çıktığını, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 688 olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 144'ünün iyileştiği aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Kuveyt, Katar, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:30 Kaynak: AA

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