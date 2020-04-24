Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika
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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

54 dakika önce

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken vaka sayıları da yükseliyor.

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor, System.String[]

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken vaka sayıları da yükseliyor.

Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı; Umman'da 9, Cezayir'de 407, Irak'ta 83, Mısır'da 287, Somali'de 16, Ürdün'de 7, Bahreyn'de 8'e yükseldi.

Bu bölgede son vaka sayıları ise; Umman'da 1716, Cezayir'de 3 bin 7, Irak'ta bin 677, Mısır'da 3 bin 891, Somali'de 328, Ürdün'de 437, Bahreyn'de 2 bin 217, Tunus'ta ise 918 olarak kaydedildi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkede toplam can kaybının 9'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 102 kişiye yeni tanı konduğu aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısının 1716 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 407'ye ulaştığını duyurdu.

Yeni vaka sayısının 97 olduğu belirtilen açıklamada, bugüne kadar toplam 3 bin 7 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunlardan 1355'inin iyileştiği vurgulandı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 83 olduğunu, vaka sayısına 46 kişinin daha eklendiğini belirtti.

Yeni tanılarla ülkede toplam vaka sayısının 1677'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin 1171'e ulaştığı bildirildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, yaptığı açıklamada, bugün 11 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vefat sayısının 287'ye ulaştığını söyledi.

Zayid, Mısır'da 232 yeni vaka tanısı konduğunu, buna göre ülkede toplam Kovid-19'lu sayısının 3 bin 891'e yükseldiğini ve hastaneden taburcu edilenlerin ise 1004 kişiye çıktığını ifade etti.

Somali

Somali Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha Kovid-19'dan vefat ettiğini, toplam ölü sayısının 16'ya yükseldiğini kaydetti.

Ülkede 42 yeni Kovid-19 tespiti yapıldığı ve toplam vaka sayısının 328'e ulaştığı belirtilen açıklamada, 8 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Ürdün

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, 7 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede iki yeni vakanın tespitiyle toplam vakanın 437'ye yükseldiğini belirten Adayile, 317 kişinin ise iyileştiğini dile getirdi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde bir kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybederken toplam ölüm sayısı 8'e yükseldi.

Ülkede 119 yeni vakanın olduğu, toplam vaka sayısının 2 bin 217'ye ulaştığı ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı vefatın yaşanmadığı, geçen pazardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38'de kaldığı kaydedildi.

Yapılan testlerin sonucunda 38 kişinin yeni vaka olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 918'e ulaştığı ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:40 Kaynak: AA

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