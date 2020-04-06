Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika
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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

23 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 152'ye, Mısır'da 78'e, Fas'ta 70'e, Irak'ta 61'e, Tunus'ta 22'ye, Katar'da 4'e yükseldi.

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 152'ye, Mısır'da 78'e, Fas'ta 70'e, Irak'ta 61'e, Tunus'ta 22'ye, Katar'da 4'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 69 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Buna göre ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının 152'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 1320'ye çıktığını ifade eden Fevrar, virüsün ülkenin 48 kentinden 43'ünde görüldüğünü söyledi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ülkede salgından ölenlerin sayısının 78'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 103 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 1173'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e, vaka sayısının 1021'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 83 yeni vaka tespit edildiğini aktardı.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 61'e yükseldiğini kaydeden Bedir, ülkedeki vaka sayısının 961'e yükseldiğini, 279 hastanın sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgından ölenlerin sayısının 22'ye çıktı.

Ülkede 21 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 574'e yükseldi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 279 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1604'e çıktığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar 123 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüs, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:06 Kaynak: AA

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