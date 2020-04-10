Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde Mısır'da 15 kişi hayatını kaybetti, Irak'ta vaka sayısı 1232'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 118'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 139 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısının 1699'a ulaştığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 30 artarak 1232'ye ulaştığını duyurdu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 69 kişi hayatını kaybederken, 496 kişi tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında cuma ve cumartesi günleri yapılacak tüm ticari uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Hatır, yasağın meyve, sebze ve diğer gıda malzemelerinin yanı sıra eczanelere ve petrol istasyonlarına yapılacak sevkiyatları kapsamadığını ifade etti.

Katar'da son olarak 2 bin 376 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 6 kişi hayatını kaybetmişti.