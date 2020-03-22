Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 494'e, Lübnan'da 248'e, Kuveyt'te 188'e, Ürdün'de 113'e, Fas'ta 108'e yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 494'e, Lübnan'da 248'e, Kuveyt'te 188'e, Ürdün'de 113'e, Fas'ta 108'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığı ülkede 13 kişide daha virüs görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 494'e yükseldiğini duyurdu.

Yeni vakaların çoğunun, yakın zamanda yurt dışından ülkeye gelen kişiler olduğunun vurgulandığı açıklamada, 6 kişinin daha iyileşmesiyle şu ana kadar virüsten iyileşenlerin sayısının 33'e yükseldiği belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 18 kişinin daha virüse yakalanmasıyla birlikte toplam vaka sayısının 248'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, dün vaka sayısını 230 olarak açıklamıştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise 12 kişide virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 188'e yükseldiğini ifade etti.

Kuveyt yönetimi dün ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve eğitime ara verilmesi kararını 2 hafta daha uzatmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, hükümet sözcüsü Emced el-Adayile ile başkent Amman'da düzenlediği ortak basın toplantısında, 13 kişide daha virüsün görülmesiyle vaka sayısının 113'e ulaştığını söyledi.

Adayile ise dünden bu yana sokağa çıkma yasağı devam ettiği için vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşmalarını sağlayacak bir mekanizma üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Bu mekanizmanın gelecek hafta açıklanacağını aktaran Adayile, ilk verilerin, sokağa çıkma yasağının haftalarca süreceğini gösterdiğini ve bu nedenle vatandaşların yeni hayat düzenine alışmaları gerektiğini kaydetti.

Fas

Fas'ın resmi Koronavirüs Portalı'ndan yapılan açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 108'e çıktığı kaydedildi.

Koronavirüs, Lübnan, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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