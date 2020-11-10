Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

10.11.2020 18:45
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 576'ya, Umman'da 1316'ya, Libya'da 957'ye, Kuveyt'te 821'e, Katar'da 233'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 576'ya, Umman'da 1316'ya, Libya'da 957'ye, Kuveyt'te 821'e, Katar'da 233'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 471 yeni vaka tespit edildiği ve 493 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 576'ya, vaka sayısı 351 bin 455'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 338 bin 281'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 381 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve 362 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Umman'da virüs nedeniyle toplam can kaybının 1316'ya, vakaların 118 bin 884'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 109 bin 330'a yükseldiği ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 970 kişinin enfekte olduğu, 732 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 957'ye, vakaların 70 bin 10'a, iyileşenlerin 41 bin 512'ye çıktığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin enfekte olduğu ve 842 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'te toplam vefat sayısının 821'e, vakaların 133 bin 381'e, iyileşen hasta sayısının 124 bin 156'ya çıktığı duyuruldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 230 yeni vaka tespit edildiği, 243 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 233'e, vaka sayısının 134 bin 663'e, iyileşenlerin de 131 bin 733'e çıktığı bildirildi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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