Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 171, Kuveyt'te 30, Katar'da 12'ye yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 729'a ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığının salgın takip verilerine göre, ülkede Kovid-19 sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 171 oldu.

Ülkede, toplam vaka sayısının 109 artarak 4 bin 529'a ulaştığı şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 1055 olduğu belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 30'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 353 kişiye daha teşhis konulmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 377'ye ulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 1602'ye yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 2 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği ve böylece can kaybının 12'ye çıktığı aktarıldı.

Ülkede 687 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 12 bin 648'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 1436 kişi olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 729 olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 192'sinin iyileştiği bilgisi verilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirmişti.