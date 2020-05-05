Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 180'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 146'ya, Tunus'ta 43'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 180'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 100 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısının 5 bin 153'e çıktığı, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise bin 799 olduğu aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 146 olduğu ifade edildi.

Ülkede 462 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 15 bin 19'a yükseldiği aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 43'e çıktığı duyuruldu.

Ülkede 5 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1018'e çıktığı belirtildi.

-Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 951 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 17 bin 142'ye yükseldiği ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının 1924 olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği ve şu ana kadarki toplam can kaybının 12 olduğu aktarıldı.

-Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede 62 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Toplam vaka sayısının 3 bin 533'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 1744 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 98 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 735'e yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni bir can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, 858 kişinin hastalıktan kurtulduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 741'e çıktığı kaydedildi.