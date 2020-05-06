Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 13'e yükselirken, Bahreyn ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 13'e yükselirken, Bahreyn ve Tunus'ta vaka sayıları arttı. Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve ülkedeki can kaybının 13'e ulaştığı belirtildi. Bahreyn Bahreyn Sağlık Bakanlığı ülkede 41 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı. Virüse yakalananlardan 34'ünün yabancı işçi olduğu bildirilen açıklamada ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 720'ye yükseldiği aktarıldı. Bakanlığın daha önceki açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 8 olduğu belirtilmişti. Tunus Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu, toplam vaka sayısının 1022'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 482 olduğu aktarıldı. Tunus'ta daha önce can kaybı 43 olarak açıklanmıştı. Öte yandan İspanyol Real Madrid takımında oynayan Tunuslu basketbol yıldızı Salih el-Macri de virüse yakalandığını duyurdu. Katar merkezli beIN Sports kanalına konuşan Macri, kendisiyle birlikte takımdaki 4 oyuncu, yardımcı antrenör ve beden eğitmeninde de virüs tespit edildiğini kaydetti. Macri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki evinde yaklaşık 1 aydır karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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