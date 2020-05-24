Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği ve can kaybının 390'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 399 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 72 bin 560'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 520 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede can kaybının 156'ya çıktığı bildirildi.

Ülkede 838 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 21 bin 302'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 117'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1501 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilere göre ülkedeki can kaybının 23, vaka sayısının 43 bin 714 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 170'e çıktığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 291 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 9 bin 93'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 4 bin 581'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Bahreyn'de salgın nedeniyle bugüne dek 13 hasta hayatını kaybetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 23 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının da 7 bin 429'a çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının 4 bin 686 olduğuna işaret edilen açıklamada can kaybının 198'de kaldığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha enfekte olduğu ve vaka sayısının 1114'e yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen hasta sayısının ise 688 olduğu duyuruldu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

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