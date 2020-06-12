Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 751'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 287'ye yükselirken, Filistin ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 751'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 109 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 10 bin 698'e çıktığı aktarıldı.

Kovid-19 hastası 68 kişinin de iyileştiği böylece sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 322'ye ulaştığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 287'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede 513 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 41 bin 499'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 25 bin 946'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğun Kovid-19'a yakalandığı, vaka sayısının da 669'a yükseldiği bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 569'a ulaştığı duyuruldu.

Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 25 kişinin daha enfekte olduğu, bir kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 915'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 671'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.