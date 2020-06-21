Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 8, Yemen'de 2, Fas'ta 1 kişi hayatını kaybederken, Filistin, Lübnan ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 845 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 140 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 771'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 422'ye ulaştığı aktarıldı.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 256 olduğu belirtildi. 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 941'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 347'ye ulaştığı bildirildi.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsıyor, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 214'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 9 bin 977'ye, iyileşen kişi sayısının 8 bin 284'e ulaştığı bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında ülkedeki vaka sayısının 1028'e yükseldiğini belirtti.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 51 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1587'ye çıktığını bildirdi. Bakanlık ayrıca hastalardan 37'sinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1068'e ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1033'e yükseldiği, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 739 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.