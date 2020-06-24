Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 337, Umman'da 142, Bahreyn'de 67, Libya'da 17'ye yükseldi, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 337'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 846 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 41 bin 879 olduğu, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 809'a ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1142 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 142'ye, vaka sayısının 33 bin 536'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 693 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 17 bin 972'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 67'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkede son verilere göre vaka sayısı 23 bin 62, iyileşen sayısı ise 17 bin 450'ye yükseldi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 44 kişinin enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 639'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, 16 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 132 olduğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 92 kişide daha virüs tespit edildiği, 18 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Böylece ülkede vaka sayısının 10 bin 693'e, iyileşen sayısının 8 bin 426'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 214 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 142 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1517'ye ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 616'ya çıktığı hatırlatıldı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.