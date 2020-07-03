Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Umman, Bahreyn ve Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarında artış yaşandı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 193'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1374 yeni vaka tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 43 bin 929'a sağlığına kavuşan hasta sayısının da 26 bin 169'a çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 94'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, 423 kişiye daha virüs bulaştığı ve vaka sayısının 27 bin 837'ye yükseldiği iyileşenlerin sayısının da 22 bin 583 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin öldüğü ve can kaybının 360'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 813 artarak 48 bin 672'ye yükseldiği, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 276'ya ulaştığı bilgisine yer verildi.