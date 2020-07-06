Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 7 kişi hayatını kaybederken, Lübnan'da 12, Tunus'ta 11, Ürdün'de 3 kişide virüs tespit edildi.



Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 19 yeni vaka tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 345'e, vaka sayısının da 1284'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 575'e ulaştığı aktarıldı.



Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1185'e yükseldiğini duyurdu.



Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1311 olduğunu bildirmişti.



Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1199'a yükseldiğini bildirdi.



Bakanlık, iyileşen sayısının ise 1049 olduğunu kaydetti.



Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1167'ye yükseldiği, toplam 917 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.



Yeni can kaybı yaşanmayan Ürdün'de ölü sayısının 10 olduğu ifade edildi.