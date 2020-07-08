Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 968'e, Yemen'de 348'e, Bahreyn'de 98'e yükselirken, Tunus, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 968'e, Yemen'de 348'e, Bahreyn'de 98'e yükselirken, Tunus, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 968'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 475 artarak 16 bin 879'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 210 artışla 12 bin 94'e ulaştığı ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 13 yeni vaka tespit edildiği ve 16 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 348'e, vaka sayısının da 1297'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 591'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha vefat ettiği, 964 kişiye virüs bulaştığı, 1219 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 98'e, vaka sayısının da 29 bin 821'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 178'e ulaştığı bilgisi verildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1205'e yükseldiğini bildirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 1049 olarak kaydedildi.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 22 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1907'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen hasta sayısının ise 1348 olduğunu açıkladı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1169'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada 12 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 969'a ulaştığı aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmayan Ürdün'de ölü sayısının 10 olduğu ifade edildi.

Koronavirüs, Cezayir, Tunus, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:13 Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:33 Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
21:59
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
16:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 06:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]