Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 444'e, Umman'da 412'ye, Katar'da 169'a, Bahreyn'de 142'ye, Filistin'de ise 82'ye yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 444'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 754 artışla 65 bin 903'e ulaşırken, 56 bin 467 kişi de sağlığına kavuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 412'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 665 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 78 bin 569'a çıktğı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 273 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 169'a, vakaların 110 bin 153'e çıktığı ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 106 bin 849 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs sebebiyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 142'ye yükseldiği, vaka sayısının 39 bin 921'e, iyileşen kişi sayısının 36 bin 531'e ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı ise salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 520 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 82'ye, hastalığa yakalananlar 14 bin 458'e yükselirken, 6 bin 107 kişi de sağlığına kavuştu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm kaydedilmediğini, salgında 375 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 347 olduğu ülkede, vaka sayısının 59 bin 921'e çıktığı ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmazken, 20 kişide virüs tespit edildiği, 10 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1488'e, iyileşenlerin sayısının ise 1178'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini ancak 5 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının 11 olduğunu hatırlatan Bakanlık, son verilerle vaka sayısının 1187'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 1065'e yükseldiğini belirtti.