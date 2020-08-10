Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1312'ye, Yemen'de 518'e, Bahreyn'de 163'e, Filistin'de 111'e, Lübnan'da 80'e, Tunus'ta 51'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 498 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 1312, vaka sayısının 35 bin 712 olduğu, 24 bin 920 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 518'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 22 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1826'ya çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 915 olduğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 163'e yükseldi.

Ülkede 382 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 44 bin 11'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 40 bin 967 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 8 kişinin daha vefat ettiği, 467 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybının 111, vaka sayısının 19 bin 231'e yükseldiği, 10 bin 823 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 295 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 80'e, vaka sayının 6 bin 812'ye yükseldiğini, 187 kişinin iyileşmesiyle 2 bin 314 kişinin de sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı'na göre Kovid-19 nedeniyle 8 kişi vefat etti, 20 kişide virüs tespit edildi.

Böylece toplam can kaybı 51'e, vaka sayısı 1717'ye yükselirken, 1265 kişi sağlığına kavuştu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise 179 kişinin daha enfekte olduğunu, 198 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Toplam vaka sayısının 62 bin 704'e, iyileşenlerin 56 bin 766'ya çıktığı ifade edilen bakanlık açıklamasında, ölü sayısının 357 olduğu aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 16 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle toplam vaka sayısının 1268'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 11, toplam iyileşen hasta sayısının da 1203 olduğu bilgisine yer verildi.