Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 539'a, Kuveyt'te 489'a, Bahreyn'de 166'ya, Libya'da 132'ye, Filistin'de 115'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 249 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 539'a, vaka sayısının da 82 bin 299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 77 bin 72'ye ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 717 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu verilerle toplam can kaybının 489'a, vakaların 73 bin 785'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 65 bin 451 olduğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 166'ya yükseldi.

Ülkede 407 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı 44 bin 804'e çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 41 bin 504'e ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkedeki can kaybının 132'ye yükseldiği belirtilirken, 373 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 302'ye ulaştığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin daha vefat ettiği, 499 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybının 115, vaka sayısının 20 bin 93'e yükseldiği, 11 bin 514 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, 246 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 358 olduğu ülkede, vaka sayısının da 63 bin 212'ye çıktığını bildiren bakanlık, toplam iyileşen sayısının ise 57 bin 193 olduğunu aktardı.