Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı Cezayir'de 1341, Fas'ta 584, Umman'da 551, Bahreyn'de 167, Filistin'de 116 ve Tunus'ta 53'e yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı Cezayir'de 1341, Fas'ta 584, Umman'da 551, Bahreyn'de 167, Filistin'de 116 ve Tunus'ta 53'e yükseldi. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Libya'da da vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi, 488 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1341, vaka sayısı 37 bin 187 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 26 bini aştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1241 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 584'e, vaka sayısı da 37 bin 935'e yükseldi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 12 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 232 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 551'e, vaka sayısı da 82 bin 531'e çıktı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 432 kişinin enfekte olduğu, 1022 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 116'ya, vakaların 20 bin 525'e, iyileşenlerin 12 bin 536'ya yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 460 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 167, toplam vaka sayısı 45 bin 264 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha vefat etti ve 67 yeni vaka görüldü.

Toplam can kaybının 53'e, vaka sayısının 1847'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 1302'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 701 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı, 648 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, vakaların, 74 bin 486'ya, iyileşenlerin 66 bin 99'a ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son olarak 277 kişide virüs görüldüğü, 179 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Bakanlık, vakaların 63 bin 489'a, sağlığına kavuşanların sayısının ise 57 bin 372'ye çıktığını bildirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 17 kişinin daha virüse yakalandığını ve 7 kişinin daha tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1320'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1222 olduğu aktarıldı.

Libya

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 309 kişinin enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 6 bin 611'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ülkede 38 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, iyileşen hasta sayısının 778'ye yükseldiği ve virüs nedeniyle can kaybının 132 olduğu bilgisine yer verildi.

Filistin, Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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