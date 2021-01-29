Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

29.01.2021 22:55
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 59, Fas'ta 22, Irak ve Ürdün'de 12, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Suudi Arabistan'da ise 2 kişi hayatını kaybederken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 59, Fas'ta 22, Irak ve Ürdün'de 12, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Suudi Arabistan'da ise 2 kişi hayatını kaybederken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 125 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 400 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 680'e, vakaların 296 bin 282'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 175 bin 316'ya yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bugüne virüs nedeniyle 22 kişinin öldüğü, 852 yeni vaka tespit edildiği, 790 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 246'ya, vaka sayısının 469 bin 990'a, iyileşenlerin sayısının da 447 bin 866'ya ulaştığı ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha öldüğü, 945 yeni vaka tespit edildiği, 1280 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 13 bin 36'ya, vaka sayısının 618 bin 147'ye, iyileşen kişi sayısının da 589 bin 540'a çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 864 kişinin enfekte olduğu, 706 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 281'e, vakaların 325 bin 33'e, iyileşenlerin sayısının da 312 bin 594'e yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişinin öldüğü, 3 bin 962 yeni vaka görüldüğü, 2 bin 975 kişinin de hastalığı atlattığı kaydedildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 826'ya, vaka sayısının 297 bin 14'e, iyileşen hasta sayısının da 269 bin 999'a çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 267 kişide virüs tespit edildiğini, 253 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 368'e, vaka sayısının 367 bin 543'e yükseldiğini aktaran Bakanlık, 359 bin 6 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 658 kişinin enfekte olduğu, 516 kişinin iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 164 bin 108'e, iyileşen kişi sayısının 156 bin 903'e yükseldiği ülkede can kaybının 958 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 341 yeni vaka tespit edildiği, 142 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 150 bin 621'e, iyileşen kişi sayısının 145 bin 556'ya ulaştığı, 248 olan can kaybının ise değişmediği aktarıldı.

Lübnan, Irak, Arap, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi         
22:24
Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret         
22:16
İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?         
21:17
Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu         
21:02
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 23:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei