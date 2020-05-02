Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 9'a, Irak'ta 95'e, Mısır'da 415'e, Cezayir'de 459'a, Fas'ta 173'e, BAE'de 119'a yükselirken, Yemen'de de vaka sayısı 10'a çıktı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 9'a, Irak'ta 95'e, Mısır'da 415'e, Cezayir'de 459'a, Fas'ta 173'e, BAE'de 119'a yükselirken, Yemen'de de vaka sayısı 10'a çıktı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de enfekte olduğu belirtildi. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 9'a, vaka sayısı da 460'a yükseldi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısı 370 olarak aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 66 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 2 bin 219'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1473'e ulaştığı belirtildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 415'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 298 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 193'e çıktığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 459 olduğunu söyledi.

Ülkede 141 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 4 bin 295'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 51 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1877 olduğu bilgisini paylaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, 160 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 729'a çıktığını, bunlardan 1256'sının sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 119'a yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 561 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 13 bin 599 sınırına dayandığı, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 664'e ulaştığı kaydedildi.

Yemen

Yemen'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10'a ulaştı.

Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi Sözcüsü Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikisi Aden'de, biri de Taiz'de olmak üzere ülkede 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Velidi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısını 10'a ulaştığını ifade etti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, 30 Nisan'da ülkede Kovid-19 sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.

Koronavirüs, Yemen, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:34 Kaynak: AA


Son Dakika

Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti         
00:57
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde         
00:32
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?         
00:24
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı         
23:49
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur         
23:25
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı         
22:58
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü 48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü         
22:34
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu         
22:24
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı         
22:02
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı         
21:46
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı         
21:12
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi         
20:36
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü 16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü         
19:43
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 05:59:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]