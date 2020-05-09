Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 239'a, Kuveyt'te 49'a, Tunus'ta 45'e, Katar'da 13'e yükselirken, Fas, Umman, Yemen ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 239'a, Kuveyt'te 49'a, Tunus'ta 45'e, Katar'da 13'e yükselirken, Fas, Umman, Yemen ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 239'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 37 bin 136'ya yükseldiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 yeni ölümün yaşandığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının ise 7 bin 623'e çıktığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan bir kişinin daha vefat etmesiyle ülkede toplam can kaybının 45'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni teşhislerle Kovid-19'a yakalananların sayısının 1030'a çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 638 olduğu aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 13 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının 21 bin 331'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 873'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 389'a çıktığını açıkladı.

Ülkede yeni vefat kaydedilmezken daha önceki bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 186'ya yükseldiği bildirilmişti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 224'e, iyileşen hasta sayısının ise 1068'e yükseldiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni vefat belirtilmezken, daha önce yapılan açıklamada toplam can kaybının 17'ye ulaştığı ifade edilmişti.

Yemen

Yemen'de Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aden'den başkent Sana'ya gelen bir kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun kontrollerindeki bölgede tespit edilen 2'nci vaka olduğu aktarıldı.

Husilerin açıklamasıyla birlikte Yemen'de Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 7'ye, vaka sayısı 35'e çıkmış oldu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise vaka sayısının 809'a çıktığını, yeni ölümün olmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:50 Kaynak: AA


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