Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 525'e, Suudi Arabistan'da 246'ya, Irak'ta 109'a yükselirken, Bahreyn ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 525'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 436 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 9 bin 400'e yükseldiği ifade edilirken, iyileşen hasta sayısı 2 bin 75 olarak paylaşıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 246'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1912 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 39 bin 48'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının ise 11 bin 457 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 109'a yükseldiği duyuruldu.

Toplam vaka sayısının 2 bin 767'ye çıktığı, iyileşenlerin ise 1734 kişi olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 82 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 4 bin 856'ya yükseldiğini açıkladı.

Can kaybının 8 olduğu ve 2 bin 65 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 540'a ulaştığını açıkladı.

Şu ana kadar can kaybının 9 olduğunu belirten Cabir, taburcu edilen hasta sayısının ise 389'a ulaştığını kaydetti.