Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 592'ye, Cezayir'de 536'ya, Irak'ta 177'ye, Kuveyt'te 96'ya, Umman'da 20'ye, Yemen'de 15'e yükselirken, Katar, Bahreyn, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid -19 nedeniyle 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 399 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 592'ye vaka sayısının da 11 bin 228'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 799 olduğu aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 187 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı can kabının 536'ya vaka sayısının da 6 bin 629'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 113 artarak 3 bin 271'e ulaştığı ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 50 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 177'ye vaka sayısının da 3 bin 193'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 89'a ulaştığı bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha daha yaşamını yitirdiği ve 855 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 96'ya vaka sayısının da 12 bin 860'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, 198 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 3 bin 640'a ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve yeni enfekte sayısının 284 olduğu bildirildi.

Bununla birlikte toplam can kaybının 20'ye vaka sayısının da 4 bin 626'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1350 olduğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Hadramevt ilinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 21 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 15'e, vaka sayısının da 106'ya yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 1153 artarak 29 bin 425'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, 190 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 220 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 6 bin 418'e, iyileşen hasta sayısının da 284 artarak 2 bin 637'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu duyurulmuştu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 596'ya çıktığını açıkladı.

Bakanlık, taburcu edilen hasta sayısının ise 401 olduğunu duyurdu.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 45 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 522'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 90 kişinin daha iyileştiğini böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 400'e çıktığını ifade eden Elyubi, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediğini ve toplam ölü sayısının 190 olduğunu aktardı.