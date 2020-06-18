Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 811'e, Yemen'de 248'e, Katar'da 86'ya yükselirken, Ürdün, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 117 kişinin enfekte olduğu, 135 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 811'e, vaka sayısının 11 bin 385'e, iyileşen sayısının ise 8 bin 78'e yükseldiği kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 4 kişinin salgın nedeniyle öldüğü, 7 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 12 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 248'e, vakaların 909'a, iyileşenlerin sayısının da 273'e ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 86 olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede 1267 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu ve vaka sayısı 84 bin 441'e çıktı.

Tedavisi tamamlanan 1470 kişinin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, toplamda 63 bin 642 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 yeni vaka tespit edildiği, 4 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1001 olduğu, sağlığına kavuşanların sayısının 697'ye ulaştığı belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 77 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 48 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 9 bin 74, iyileşen kişi saysının da 8 bin 41 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı da 20 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 789'a çıktığını duyurdu.