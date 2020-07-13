Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 20, Cezayir'de 7 kişi daha hayatını kaybederken; Lübnan'da 85, Tunus'ta 39, Ürdün'de 4 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 20, Cezayir'de 7 kişi daha hayatını kaybederken; Lübnan'da 85, Tunus'ta 39, Ürdün'de 4 yeni vaka tespit edildi.

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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 2 bin 243'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 852 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 243'e, vaka sayısının da 235 bin 111'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 169 bin 842'ye ulaştığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti ve 494 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 1018'e, vaka sayısı da 19 bin 689'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 19'a ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılığı açıklamada, ülkede 85 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 419'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 1423 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 36 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 39 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1302'ye çıktığını açıkladı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği Tunus'da, toplam 1082 kişi ise iyileşti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 4 kişinin daha virüse yakalandığını, toplam vaka sayısının 1183 olduğunu duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan şu ana kadar 10 kişinin öldüğü belirten açıklamada, 1008 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, Cezayir, Lübnan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika
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