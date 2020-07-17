Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1052'ye, Fas'ta 263'e, Bahreyn'de 120'ye, Libya'da 46'ya, Lübnan'da 40'a, Filistin'de 54'e, Yemen'de 438'e yükselirken Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1052'ye, Fas'ta 263'e, Bahreyn'de 120'ye, Libya'da 46'ya, Lübnan'da 40'a, Filistin'de 54'e, Yemen'de 438'e yükselirken Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

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Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 585 kişinin enfekte olduğu, 315 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 1052'ye, vaka sayısının 21 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının 15 bin 107'ye çıktığı ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 283 kişinin enfekte olduğu, 144 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 263'e, vaka sayısının 16 bin 545'e, iyileşen sayısının 13 bin 965'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 482 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 34 bin 560, iyileşen hasta sayısının ise 567 artarak 30 bin 320 olduğu belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 63 kişinin enfekte olduğu, 6 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 46'ya, vakaların 1652'ye, iyileşenlerin 379'a yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'lu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin enfekte olduğu ve 57 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 40'a, vakaların 2 bin 599'a, sağlığına kavuşanların 1485'e yükseldiği aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, son 24 saatte 463 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının toplam 54'e yükseldiği, vaka sayısının 7 bin 80'e çıktığı bunlar içinde iyileşenlerin ise bin 487 olduğu aktarıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti 26 de yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 438'e ülkedeki toplam hasta sayısının ise 1552'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 695 kişi olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ülkede üst üste iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı ancak 281 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre enfekte hastalardan 994'u iyileşti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1206'ya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, 3 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam 1019 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cezayir, Bahreyn, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 04:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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