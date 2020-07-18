Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 55'e, Yemen'de 440'a, Fas'ta 264'e, Bahreyn'de 124'e yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 439 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının toplam 55'e yükseldiği, vaka sayısının 9 bin 55'e çıktığı bunlar içinde iyileşenlerin ise 1666 kişi olduğu aktarıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 24 de yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 440'a ülkedeki toplam hasta sayısının ise 1576'ya yükseldiği, iyileşenlerin ise 695 kişi olduğu belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 181 kişinin enfekte olduğu, 395 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 264'e, vaka sayısının 16 bin 726'ya, iyileşen sayısının 14 bin 360'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında 3 kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini 389 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugüne dek can kaybı 124'e, toplam vaka sayısı ise 35 bin 473'e iyileşenler de 31 bin 188'e yükseldi.