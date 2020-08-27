Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Cezayir, Lübnan ve Kuveyt'te de can kayıplarında artış var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise vaka sayısı yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1011'e çıktığı belirtildi.

Ayrıca, 1221 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 57 bin 85'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 1315 artarak 41 bin 901 olduğu aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 397 kişinin enfekte olduğu, 271 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, bu verilerle Kovid-19'dan ölümlerin 1475'e, vakaların 43 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısının da 30 bin 157'ye çıktığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 689 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 146'ya, vaka sayısının 14 bin 935'e, iyileşen hasta sayısının da 282 artarak 4 bin 133'e yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, 674 kişinin enfekte olduğu, 616 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 522'ye, vaka sayısının 82 bin 945'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 74 bin 522 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 491 yeni vaka tespit edildiğini, 402 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 68 bin 511'e, iyileşen sayısının 59 bin 472'ye çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının ise 378 olduğu hatırlatıldı.