Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 705'e, Filistin'de 188'e, Libya'da 254'e, Katar'da 201'e, Kuveyt'te 536'ya yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de de vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 256 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 705'e, vaka sayısının 86 bin 380'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 81 bin 828'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 596 kişide virüs tespit edildiği ifade edildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 188'e, vaka sayısı 31 bin 716'ya ulaştı.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 98 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki toplam vaka sayısının 581'e çıktığı ifade edilirken, bunlardan 76 kişinin iyileştiği ve 5 kişinin salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 254'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 617 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 773'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 214 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 201'e, vaka sayısının 119 bin 420'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 116 bin 313'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 536'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 900 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısının 87 bin 378'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 78 bin 791 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, 614 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 72 bin 154'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkedeki iyileşen sayısının 62 bin 668'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının ise 387 olduğu hatırlatıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da 367 yeni vaka tespit edildiğini, 250 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 52 bin 807'ye, iyileşen sayısının 49 bin 645'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 190 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği yinelendi.