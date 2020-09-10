Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 15, Cezayir'de 10, Umman'da 11, Kuveyt'te 4, Tunus'ta 3, Bahreyn'de 3 ve Ürdün'de 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı 206 arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 15, Cezayir'de 10, Umman'da 11, Kuveyt'te 4, Tunus'ta 3, Bahreyn'de 3 ve Ürdün'de 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı 206 arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 477 vakanın tespit edildiği ve 91 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 339'a, vaka sayısının 20 bin 939'a ve iyileşen hasta sayısının 2 bin 420'ye yükseldiği ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs sebebiyle 11 kişi daha vefat etti, ülkede 398 yeni vaka tespit edildi ve 210 kişi sağlığına kavuştu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 762'ye yükselirken, vaka sayısı 88 bin 337 ve iyileşen hasta sayısı ise 83 bin 325 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 272 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1591'e, vaka sayısının 47 bin 488'e çıktığı ve 33 bin 562 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 740 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 556'ya, vaka sayısının ise 92 bin 822'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 83 bin 40 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve 465 kişide virüs tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 99'a, vaka sayısının 5 bin 882'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1904'e ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 206'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 1374 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 57 bin 450'ye ulaştığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 51 bin 819 olduğu aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 80 kişide daha virüs tespit edildiği ve 62 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Vaka sayısının 2 bin 739'a, sağlığına kavuşanların sayısının ise 2004'e ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 20 olduğu bilgisine yer verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 206 kişinin enfekte olduğu 481 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 121 bin 52'ye ve iyileşen hasta sayısının 117 bin 987'ye çıktığı kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 205 olduğu hatırlatıldı.

Cezayir, Kuveyt, Umman, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

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