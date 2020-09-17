Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Umman'da 818'e, Libya'da 409'a, Lübnan'da 259'a, Kuveyt'te 575'e, Filistin'de 278'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Umman'da 818'e, Libya'da 409'a, Lübnan'da 259'a, Kuveyt'te 575'e, Filistin'de 278'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 13 kişi daha vefat etti ve 557 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 818'e, vaka sayısı 91 bin 753'e, iyileşen hasta sayısı da 84 bin 648'e yükseldi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 886 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 409'a, vaka sayısının 25 bin 822'ye, iyileşen sayısının da 13 bin 908'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 634 kişinin enfekte olduğu, 426 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 259'a, vakaların 26 bin 83'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 634'e çıktığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 825 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 575'e, vaka sayısının ise 97 bin 824'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının 87 bin 911 olduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 966 kişide de virüs tespit edildiği belirtildi.

Ölümlerin ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, vakaların 890'ının Batı Şeria'da, 76'sının ise Gazze'de tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada son rakamlarla birlikte can kaybının 278'e, vaka sayısının 43 bin 345'e, iyileşen kişi sayısının da 30 bin 542'ye ulaştığı aktarıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 786 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısının 82 bin 568'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki can kaybının 402 olduğu hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının 72 bin 117'ye çıktığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 244 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 122 bin 693'e, iyileşen hasta sayısının 119 bin 613'e çıktığı kaydedilen açıklamada, can kaybının 208 olduğu aktarıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada ise 3 kişinin daha enfekte olduğu, 2 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, vakaların 2 bin 19'a, iyileşenlerin de 1221'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs, Lübnan, Libya, Umman, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

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