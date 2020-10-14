Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı

14.10.2020 15:49
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 512'ye, Libya'da 669'a, Umman'da 1061'e, Filistin'de 463'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 450'ye yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 512'ye, Libya'da 669'a, Umman'da 1061'e, Filistin'de 463'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 450'ye yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 234 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 512'ye, vaka sayısının 34 bin 790'a çıktığı kaydedilirken iyileşen toplam kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 836 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 669'a, vaka sayısının 45 bin 821'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 301'e ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 563 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1061'e, vaka sayısı 107 bin 776'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 93 bin 908'e yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında son 24 saatte 4 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 532 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Keyle, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 463 olduğunu, toplam vaka sayısının 56 bin 799'a, iyileşenlerin sayısının 49 bin 934'e yükseldiğini belirtti.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1431 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 450'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 110 bin 39'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 101 bin 659'a çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 198 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 220 olduğu aktarılırken, vaka sayısının 128 bin 603'e, iyileşen hasta sayısının da 125 bin 584'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin, Umman, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu! İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak         
14:52
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri         
14:04
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 16:16:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei