Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

02.12.2020 15:41
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 51, Mısır'da 16, Libya'da 4, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman'da vaka sayısı yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 51, Mısır'da 16, Libya'da 4, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman'da vaka sayısı yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi gününün rakamlarına göre ülkede salgın nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1303 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 311'e, vaka sayısının da 98 bin 72'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 72 bin 473'e ulaştığı ifade edildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 392 kişinin enfekte olduğu, 98 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 666'ya, vaka sayısının 116 bin 303'e, iyileşen hasta sayısının da 102 bin 816'ya ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 4 kişinin daha vefat ettiği, 670 yeni vaka kaydedildiği, 503 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1200'e, vaka sayısının da 84 bin 87'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 54 bin 712 olduğu ifade edildi.

-Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 255 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 207 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam can kaybının 239'a, vaka sayısının da 139 bin 256'ya çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 136 bin 513 olduğunu belirtti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 237 yeni vaka tespit edildiği, 172 hastanın ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Böylece toplam vaka sayısının 124 bin 145'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 613'e ulaştığı bilgisi verildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmayan Umman'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 1430 kişi hayatını kaybetti.

Katar, Libya, Umman, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık         
15:50
İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı         
15:23
Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı         
15:07
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi         
14:58
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 16:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei