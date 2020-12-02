Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 51, Mısır'da 16, Libya'da 4, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman'da vaka sayısı yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi gününün rakamlarına göre ülkede salgın nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1303 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 311'e, vaka sayısının da 98 bin 72'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 72 bin 473'e ulaştığı ifade edildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 392 kişinin enfekte olduğu, 98 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 666'ya, vaka sayısının 116 bin 303'e, iyileşen hasta sayısının da 102 bin 816'ya ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 4 kişinin daha vefat ettiği, 670 yeni vaka kaydedildiği, 503 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1200'e, vaka sayısının da 84 bin 87'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 54 bin 712 olduğu ifade edildi.

-Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 255 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 207 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam can kaybının 239'a, vaka sayısının da 139 bin 256'ya çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 136 bin 513 olduğunu belirtti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 237 yeni vaka tespit edildiği, 172 hastanın ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Böylece toplam vaka sayısının 124 bin 145'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 613'e ulaştığı bilgisi verildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmayan Umman'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 1430 kişi hayatını kaybetti.