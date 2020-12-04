Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

04.12.2020 20:59
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tunus'ta 56, Ürdün'de 51 Suudi Arabistan'da 10, Libya'da 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Tunus'ta 56, Ürdün'de 51 Suudi Arabistan'da 10, Libya'da 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da vaka sayısı yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1403 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 415'e, vaka sayısının da 100 bin 683'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 74 bin 513'e ulaştığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 116 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 3 bin 826 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 960'a, vaka sayısının 234 bin 353'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 177 bin 195 olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 234 kişide virüs tespit edildiği ve 357 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 940'a, vaka sayısının 358 bin 336'ya yükseldiği, iyileşen kişi sayısının da 348 bin 238 olduğu aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha vefat ettiği, 680 yeni vaka kaydedildiği, 744 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1219'a, vaka sayısının da 85 bin 529'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 56 bin 48 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1 kişi daha hayatını kaybetti, 1311 yeni vaka tespit edildi, 793 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 586, vaka sayısının 174 bin 62'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 157 bin 828 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 166 kişinin daha enfekte olduğu, 131 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Vaka sayısının 139 bin 643'e, iyileşen hasta sayısının da 136 bin 872'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 239 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Tunus, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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