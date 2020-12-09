Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

09.12.2020 13:39
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 6 bin 813'e, Umman'da 1461'e, Libya'da 1261'e, Bahreyn'de 343'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 6 bin 813'e, Umman'da 1461'e, Libya'da 1261'e, Bahreyn'de 343'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği, 434 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 813'e, vaka sayısının ise 119 bin 281'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 210 artarak 103 bin 913 olduğunu bildirdi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 164 kişinin enfekte olduğu, 314 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1461'e, vaka sayısının 125 bin 490'a, iyileşenlerin sayısının 117 bin 34'e ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 6 kişinin daha vefat ettiği, 536 yeni vaka kaydedildiği ve 741 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1261'e, vaka sayısının da 88 bin 522'ye çıktığı aktarılırken, sağlığına kavuşanların sayısının 58 bin 578'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 181 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 343'e, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 88 bin 113'e yükseldiği kaydedildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının da 133 artarak 86 bin 384'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn, Libya, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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