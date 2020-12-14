Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

14.12.2020 17:57
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 603'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 59'a, Umman'da 1472'ye, Libya'da 1314'e, Kuveyt'te 912'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 618'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 603'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 59'a, Umman'da 1472'ye, Libya'da 1314'e, Kuveyt'te 912'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 618'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1338 kişide virüs tespit edildiği, 2 bin 28 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 603'e, vaka sayısının da 575 bin 972'ye yükseldiği, 509 bin 474 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 11 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 125 kişinin enfekte olduğunu, 243 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybını 6 bin 59, vaka sayısını 360 bin 13, iyileşen sayısını da 350 bin 792 olarak açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 1 kişinin daha vefat ettiği, 264 kişinin testinin pozitif çıktığı, 239 hastanın ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı 1472'ye, vaka sayısı da 126 bin 504'e yükselirken, iyileşen sayısı ise 118 bin 287'ye ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 15 kişi daha vefat etti, 578 yeni vaka kaydedildi, 558 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 1314'e, vaka sayısının da 91 bi 357'ye çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 61 bin 453'e ulaştı.

Kuveyt

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 231 yeni vaka tespit edildi, 263 hasta ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 912'ye, vaka sayısı 146 bin 449'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 142 bin 357 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1092 kişinin enfekte olduğu, 670 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 618'e, vaka sayısının 186 bin 41'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 164 bin 349 olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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