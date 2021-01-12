Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 911'e, Filistin'de 1784'e, Libya'da 1622'ye, Kuveyt'te 956'ya yükselirken, Umman'da vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açılamada, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 810 kişinin enfekte olduğu, 1806 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 911'e, vakaların 604 bin 549'a, iyileşenlerin sayısının da 560 bin 583'e çıktığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 815 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Keyle, can kayıplarının 1784'e, vakaların 167 bin 674'e, sağlığına kavuşanların sayısının 150 bin 834'e çıktığını kaydetti.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 33 kişinin öldüğü, 652 kişide virüs tespit edildiği 992 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1622'ye, vakaların 106 bin 30'a, hastalığı yenenlerin de 82 bin 229'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 494 kişinin enfekte olduğu, 202 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 946'ya vakaların 155 bin 335'e, iyileşenlerin 149 bin 575'e ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 164 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 163 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 130 bin 944'e, iyileşenlerin de 123 bin 187'ye yükseldiği belirtildi.