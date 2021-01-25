Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

25.01.2021 17:15
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 5, Libya'da 19, Irak'ta 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 5, Libya'da 19, Irak'ta 7, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 5 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 470 yeni vaka tespit edildi ve 729 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam can kaybının 1967'ye yükseldiğini belirtti.

Son sayılarla birlikte, vaka sayısı 175 bin 416'ya, iyileşen kişi sayısı da 164 bin 109'a ulaştı.

Öte yandan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün yayılmasına engel olmak için Ürdün ve İsrail ile sınır kapılarının kapatılması konusunu görüştüklerini açıkladı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 19 kişinin hayatını kaybettiği, 741 yeni vaka tespit edildiği, 1092 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1782'ye, vaka sayısının 114 bin 429'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 93 bin 342'ye ulaştığı aktarıldı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 813 kişinin enfekte olduğu, 1585 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 13 bine, vaka sayısının 614 bin 576'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 583 bin 127'ye çıktığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 591 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 820 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 798'e, vaka sayısının 281 bin 546'ya, iyileşen hasta sayısının da 255 bin 304'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 492 kişinin daha enfekte olduğu, 513 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 954'e, vaka sayısının 161 bin 777'ye, iyileşen hasta sayısının 154 bin 766'ya yükseldiği belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 277 yeni vaka tespit edildiği, 123 kişinin ise iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 149 bin 296'ya, iyileşen kişi sayısının 144 bin 981'e ulaştığı, 248 olan can kaybının ise değişmediği kaydedildi.

Filistin, Kuveyt, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aynı anda diş çıkaran iki çocuk, uğursuzluk nedeniyle dişi köpeklerle evlendirildi Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü         
16:04
Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi         
15:50
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu         
14:59
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kaçırılan gemicinin son sözleri Kaçırılan gemicinin son sözleri "Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz" olmuş         
12:15
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 17:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei