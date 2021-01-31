Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 12, Irak'ta 6, Filistin'de 2, Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 2 kişi daha hayatını kaybederken, Kuveyt'te vaka sayısı yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişinin öldüğü, 2 bin 948 yeni vaka görüldüğü, 4 bin 189 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Böylece toplam can kaybının 850'ye, vaka sayısının 303 bin 609'a, iyileşen hasta sayısının da 276 bin 958'e çıktığı bilgisi verildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 6 kişinin daha öldüğü, 714 yeni vaka tespit edildiği, 1272 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 47'ye, vaka sayısının 619 bin 636'ya, iyileşenlerin sayısının da 592 bin 129'a çıktığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 403 yeni vaka tespit edildi ve 410 kişi ise iyileşti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 2 bin 12'ye, vaka sayısı 178 bin 919'a, iyileşen hasta sayısı da 167 bin 921'e yükseldi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 261 kişide virüs tespit edildiğini, 274 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 375'e, vaka sayısının da 368 bin 74'e yükseldiğini aktaran bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 359 bin 573 olarak açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 598 yeni vaka kaydedildiği, 282 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle can kaybının 1529'a, vaka sayısının 134 bin 326'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 126 bin 854'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 635 kişinin enfekte olduğu, 527 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 165 bin 257'ye, iyileşen hasta sayısının da 157 bin 931'e yükseldiği ülkede, şu ana kadar kaydedilen toplam can kaybının ise 959 olduğu hatırlatıldı.