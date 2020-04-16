Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 128'e yükselirken, Kuveyt, Umman ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının 128'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 227 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 251'e çıktığı kaydedilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 247'ye ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 119 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1524'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 225'e ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1019'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 45 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 176'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, halka izolasyon kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 48'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2 kişinin daha iyileşerek hastalıktan kurtulanların sayısının 11'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.