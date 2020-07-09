Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Katar'da 142'ye, Kuveyt'te 382'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 328'e yükselirken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Katar'da 142'ye, Kuveyt'te 382'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 328'e yükselirken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

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Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 557 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 142'ye, vaka sayısının da 102 bin 110'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 97 bin 272'ye ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin daha vefat ettiği ve 833 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 382'ye, vaka sayısının da 52 bin 840'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 42 bin 686'ya ulaştığı bilgisi verildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 532 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybının 328'e, vaka sayısının da 53 bin 577'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1288 artarak 43 bin 570'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 66 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 11'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 36 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 1368 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1231'e çıktığını açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 1055'e ulaştığı Tunus'ta, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Kuveyt, Lübnan, Tunus, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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