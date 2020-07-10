Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Filistin'de 4, Mısır'da 53, Yemen'de 13 kişi hayatını kaybederken, Fas'ta vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Filistin'de 4, Mısır'da 53, Yemen'de 13 kişi hayatını kaybederken, Fas'ta vaka sayıları arttı.

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Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 262 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 27'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, vaka sayısının ise 5 bin 829'a yükseldiği kaydedildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 53 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Ülkede 950 yeni vakanın olduğu belirtilirken, 512 hastanın da iyileştiği kaydedildi.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede toplam Kovid-19 hasta sayısı 79 bin 254'e, ölü sayısı da 3 bin 617'ye yükseldi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 59 yeni vaka tespit edildiği ve 28 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 361'e, vaka sayısının da 1356'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 619'a ulaştığı aktarıldı.

Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 308 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 15 bin 79'a çıktığını bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 447 olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Fas'ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'la mücadeleye yönelik olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 1 ay daha devam etmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Koronavirüs, Filistin, Yemen, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika
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