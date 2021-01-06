Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 865'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 272'ye, Ürdün'de 3 bin 955'e, Cezayir'de 2 bin 786'ya, Libya'da 1546'ya, Umman'da 1504'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 839 yeni vaka tespit edildiği, 1889 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 865'e, vaka sayısının da 599 bin 965'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 549 bin 346 oldu.

-Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 7 kişinin daha vefat ettiğini, 118 kişinin enfekte olduğunu, 144 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 272, vaka sayısının 363 bin 377, iyileşenlerin sayısının ise 354 bin 899 olduğunu açıkladı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 1553 yeni vaka tespit edildiğini, 1707 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 955'e, vaka sayısı 302 bin 856'ya, iyileşenlerin sayısı da 282 bin 727'ye yükseldi.

-Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 247 kişinin enfekte olduğu, 198 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 786'ya, vakaların 101 bin 120'ye, iyileşenlerin 68 bin 443'e yükseldiği aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 424 kişinin enfekte olduğu, 1191 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1546'ya, vakaların 102 bin 880'e, iyileşenlerin de 77 bin 435'e çıktığı ifade edildi.

-Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 144 yeni vaka tespit edildiği, 50 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1504'e, vaka sayısının da 129 bin 888'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 122 bin 456'ya ulaştığı aktarıldı.

-Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 209 kişinin daha enfekte olduğu, 126 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 145 bin 61'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 142 bin 182'ye ulaştı.