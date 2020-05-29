Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Suudi Arabistan'da 458'e, BAE'de 260'a, Kuveyt'te 194'e, Yemen'de 65'e, Katar'da 36'ya yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 458'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 81 bin 766'ya, iyileşen hasta sayısının ise 57 bin 13'e ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 260'a, vaka sayısının da 33 bin 170'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 17 bin 97 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 194'e, vaka sayısının da 25 bin 184'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 273 olduğu bilgisi verildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkede, 5 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 283'e yükseldiği kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca toplam vaka sayısının 52 bin 907 olduğu, 20 bin 604 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.